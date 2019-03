Echtpaar uit Olst krijgt werkstraf na verkoop valse merkkleding

Een vrouw uit Olst die ruim vier jaar via een facebook-account in vervalste merkartikelen handelde is veroordeeld tot 240 uur werkstraf, waarvan de helft voorwaardelijk. Haar man, die van de handel op de hoogte was en geprofiteerd heeft van de inkomsten, kreeg tachtig uur, waarvan de helft voorwaardelijk.

Verschillende meldingen van het Team Criminele Inlichtingen (TCI) en een klikbrief van een buurvrouw bracht de Fiod (Fiscale Inlichtingen en OpsporingsDienst) naar het adres van de 57-jarige E.B. en haar evenoude man, G.K. Op 4 mei vorig jaar volgde een inval, waarbij 89 dozen met een kleine 1700 artikelen. De vrouw bleek al langer te handelen in kleding en goederen van onder andere de merken Adidas, Lacoste en Gucci. Ook verkocht zij parfums en sigaretten.

Veiligheid

De handelaarster wist uit eigen ervaring in een kledingwinkel wel dat het vervalste merken waren, die ze naar eigen zeggen her en der in het land opkocht via Marktplaats. Aanvankelijk had ze het bij de politie over een ‘meneer X’, die mensen voor zich liet werken. Ze durfde zijn naam niet te noemen uit angst voor haar veiligheid.

Haar man bemoeide zich niet met de illegale handel, maar toch is hij veroordeeld. In het matras van het echtpaar lag een bedrag van een kleine achtduizend euro in contanten, en daarvan moet hij geweten hebben. Vandaar dat hij medeschuldig is bevonden aan witwassen.

Auteursrechten

Ten aanzien van de vrouw overwoog de rechtbank dat ze zich schuldig heeft gemaakt aan het op professionele wijze bedrijfsmatig te koop aanbieden van valse merkgoederen. ,,Niet alleen worden hierdoor de rechthebbenden van de auteursrechten op deze waren schade toegebracht, maar tevens worden bonafide bedrijven die wel aan auteursrechtelijke verplichtingen voldoen, oneerlijke concurrentie aangedaan. De verdachte heeft bij deze activiteiten slechts oog gehad voor geldelijk gewin.’’ Aan de andere kan woog mee dat de vrouw uit Olst niet eerder voor een strafbaar feit is veroordeeld.