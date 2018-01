Een spectaculair rondje over de IJssel op een amfibievoertuig

De motor draait en het water kolkt: met vijf kilometer per uur kruipt de ‘boot’ richting de woning van Luchtenbelt. Op het tijdelijke eiland, waar hun huis staat, komt zijn vrouw Ineke naar buiten om een praatje te maken. Bang voor het water zijn ze niet, legt ze uit. ,,Het is niet onverwacht. Het is vooral leuk en heel erg mooi.’’



Logistiek gezien is het hoge water wel een dingetje, vertelt ze. ,,We hebben extra boodschappen gehaald. En ’s ochtends, wanneer we naar werk moeten, gaan wij tegelijkertijd weg. Aan het eind van de dag varen we samen terug naar huis. Of Gerben komt mij ophalen. Overigens heeft het water wel eens hoger gestaan. Nu kunnen we nog op het terras zitten.’’