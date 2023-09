Een zomer om snel te vergeten: in Olst-Wijhe regende het dit jaar meer dan gemiddeld

Het duurt nog drie maanden, maar in Olst-Wij­he gaat het al(weer) over verkie­zings­bor­den

Het is sinds 2019 een terugkerend fenomeen in Olst-Wijhe: gedoe rondom verkiezingsborden in de aanloop van verkiezingen. Ook nu staat de rel rondom de borden in de openbare ruimte weer op de politieke agenda. GroenLinks en de PvdA willen weten of de gemeente borden wil toestaan voor de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november.