Eerste metingen rond voormalig zwaar vervuild Olasfa-terrein in Olst pakken gunstig uit

Er is tot nu toe geen ontoelaatbare verspreiding van gif geconstateerd bij het Olasfa-terrein in Olst. Dat blijkt uit de eerste metingen die de Stentor heeft ingezien. De komende twintig jaar controleert de provincie Overijssel of er gif van de voormalige asfaltfabriek naar de IJssel of andere plekken lekt en of daarmee een dreiging ontstaat voor de omliggende natuur.