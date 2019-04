Ellen Jannink laat doodzieke kinderen knuffelen met konijnen

Ellen Jannink staat misschien elk weekend te rocken op het podium, maar ze doet nog veel meer. Ze zet zich in voor Kans voor een Kind en is ambassadeur van konijnen in Wijhe.

Konijn Chanel heeft het naar haar zin op de schoot van Ellen Jannink. Weltevreden besnuffelt ze de zangeres. Jannink is sinds kort ambassadeur van de Stichting Knuffelkonijntjes. Dus ook van Chanel. Eén van de vele konijntjes die bijna dagelijks bij dementerenden of doodzieke kinderen op bezoek gaan. Om lekker vast te houden, te aaien en te vertroetelen.

Knuffelgehalte

De caravan waarin het allemaal gebeurt heeft, net als de wollige knaagdieren, een groot knuffelgehalte. Zachte zitbanken met konijnenknuffels, kussens en lampjes. Voor de ramen hangen vrolijke gordijntjes van Nijntje.

Ellen aait het konijn over het koppie. ,,Je hebt geen idee wat zo’n diertje met iemand doet. Ik had dat ook niet. Totdat mijn schoonvader in rap tempo dementerend werd.” Het toeval wil dat juist in die periode Jannink benaderd werd door de stichting.

Onaardig

Maar de zangeres hapte niet meteen toe. ,,Als artiest word je constant gevraagd door instanties om je in te zetten voor een goed doel. Soms te vaak. Veel van ons hebben een druk leven met optredens, een gezin en net als ik nog een baan ernaast. Dan is het best lastig om nee te zeggen. En dat word je als artiest niet altijd in dank afgenomen. Mensen vinden je al snel onsympathiek of onaardig. Maar ik probeer per jaar toch drie à vier goede doelen te behartigen.”

Dus verdiept Ellen zich in de werkzaamheden en wat de stichting zoal doet. Voordat ze een besluit neemt is ze nog even op bezoek bij haar schoonvader. Daar ziet ze hoe iets kleins zoveel emotie teweeg brengt. Niet alleen bij dementerenden, maar ook bij familieleden. ,,Toevallig kreeg mijn schoonvader ook een konijn op schoot. Je zag meteen een blik van herkenning en een grote glimlach. Dat doet zo ongelofelijk veel.”

Kippenvel

Ook de ervaringen van de medewerkers van de stichting zijn doorslaggevend genoeg om ervoor te gaan. Doodzieke kinderen die nog maar kort hebben te leven en met de konijnen mogen knuffelen, in de caravan of gewoon op het ziekbed. ,,De blijdschap die verschijnt. Echt kippenvel”, reageert de rockzangeres.

Iets wat Ellen zelf van dichtbij heeft meegemaakt. Met een buurmeisje dat op 5-jarige leeftijd door kanker ongeneeslijk ziek wordt en overlijdt. Haar verjaardag wordt vervroegd. Haar grote wens om het feestje bij speeltuin De Flierefluiter in Raalte te houden, gaat in vervulling door stichting Doe Een wens.

Kika

Maar Jannink, die elk weekeinde op podia door heel Nederland de show steelt, doet nog meer. Zo zet ze zich in voor Kika en zong ze onlangs nog het lijflied voor Stichting Kans voor een Kind in. Samen met een ziek meisje.

,,Dat was een hele dag in de Rooftop Studios van Edwin van Hoevelaak en ook weer ontzettend mooi om te doen. Maar mijn leven gaat gewoon weer door. Thuis met het gezin, de optredens samen met de band en mijn nieuwe single die binnenkort uitkomt. Welk goed doel er weer op mijn pad komt, zien we dan wel.”

Verzorgingshuizen

De stichting Knuffelkonijntjes is gevestigd in Zwolle en in 2013 opgericht door oud-Olstenaren René en Angela te Wierik. Het echtpaar bezoekt met een bus vol konijnen onder meer verzorgingshuizen voor (dementerende) ouderen, scholen voor speciaal onderwijs, Isala (kinderafdeling), instellingen voor verstandelijk beperkte cliënten, hospice en verzorgingshuizen voor chronisch zieke kinderen. Ook zet de stichting zich in tijdens dagen van Stichting Opkikker en Stichting Hoogvliegers en werkt ze samen met stichting Make A Wish.