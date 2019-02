Energiecoöperatie Olst-Wijhe werkt aan duurzaamheidsfonds

Het fonds zal in eerste instantie worden gevuld met een deel van de opbrengst van het toekomstige zonnepark in Noordmanshoek, dat net ten noorden van Wijhe wordt aangelegd. De energiecoöperatie wil daarnaast meerdere windmolens bouwen in de gemeente Olst-Wijhe. Ook een deel van de opbrengst van die molens gaat volgens plan naar dat duurzaamheidsfonds.

Soepel omgaan

Om voldoende geld over te houden om een duurzaamheidsfonds te vullen, wil de coöperatie met de gemeente in gesprek over die leges en OZB-belasting. ,,De winstgevendheid van het Wijhese zonnepark is mede afhankelijk van de hoogte van de OZB en de leges die de gemeente gaat heffen. Er is een zekere souplesse nodig van de gemeente, anders houden we onvoldoende geld over om het duurzaamheidsfonds te voeden. Dat is uiteindelijk een politieke keuze’’, zegt Oostendorp. ,,De gun-factor vanuit de gemeente speelt dus zeker mee’’.