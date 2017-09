Esmee uit Wijhe is nergens bang voor

De orkaan Irma is aan hen voorbij gewaaid. Ook oorlogen en overstromingen hebben ze nooit zelf meegemaakt. Leerlingen van diverse scholen in de gemeente Olst-Wijhe leerden in de afgelopen twee weken hoe wij ons tegen dergelijke dreigingen kunnen wapenen. Dat gebeurde in De IJssellinie, de vestingwerken bij landgoed De Haere in Olst.

Ze wonen vlakbij de IJssel, maar van het Waterschap hebben de leerlingen van de basisscholen Dijkzicht (Welsum) en Dominee Matzer (Wijhe) nog nooit gehoord. Heeft het Waterschap iets te maken met de riolering? Of met de visstand misschien? Hun interesse neemt zienderogen toe wanneer ze zelf een dijk mogen bouwen van zandzakken. Want leren wordt pas leuk als je mag spelen. Zeker zolang de zandzakken niet voor de deur hoeven.

Noodweer

Het project begint onder een ongunstig gesternte. Want op donderdag 14 september moet het programma worden afgelast. Typisch genoeg vanwege noodweer. Zo kun je ook thuis de gevaren van de elementen ervaren.

Angst is het thema van dit scholenproject in september, dat op touw is gezet door De Jonge Honden. Deze theatergroep voert in deze herfstmaand liefst twaalf keer het succesrijke spektakelstuk Operatie IJssellinie op. En wil ook scholieren kennis laten maken met de geschiedenis van Koude Oorlog en overstromingen. Die dreigingen kwamen samen in de jaren zestig, toen er in het diepste geheim een plan werd gesmeed om het rivierengebied tussen Zwolle en Nijmegen onder water te zetten als de Russen zouden oprukken. Zo kon het westen des lands beschermd achter de dijken blijven.

Na een voorstelling van ArtEZ, de school voor hoge kunsten met vestigingen in Arnhem, Enschede en Zwolle, mogen de scholieren hun angsten opschrijven op een papiertje. Dat briefje verdwijnt in een plastic bolletje dat ze symbolisch in een boom mogen hangen. Als een variant op de papieren noodkreet in de fles die in de golven wordt geworpen.

Stijn

Stijn Hamer (10) zegt dat hij niet bang is voor oorlog of wassend water. Ook al heeft hij zojuist een rondleiding gehad door de bunkers van de IJssellinie en van medewerkers van het Waterschap Drents Overijsselse Delta geleerd hoe te handelen als er overstromingsgevaar dreigt. Waar is hij dan wél bang voor? ,,Ik heb vliegangst'', biecht Stijn eerlijk op. ,,Ik had daar vooral last van toen de MH17 was neergestort. Gelukkig kunnen we ook met onze auto en caravan op vakantie.''

Quote Er sprong ineens een clown uit een boom. Daar was ik niet blij mee. Stijn (10)

Stijn en de zijnen zoeken het gevaar van een voortijdige val vanuit hogere luchtlagen dus bewust niet op. Maar hij heeft wel een even angstige als ongewenste ervaring achter de rug. Die wijt hij aan de activiteitencommissie van SV Welsum. ,,Een spooktocht in Emst. Er kwamen toen allemaal levende poppen op mij af. En er sprong ineens een clown uit een boom. Daar was ik niet blij mee.''

Nu hij toch een journalist te woord staat, werpt de vroege leerling uit groep 8 zich nog wel even moedig op als ambassadeur voor het openbaar onderwijs in Welsum. ,,De school heeft nog wel wat leerlingen nodig.''

Esmee is nergens bang voor

Esmee Versteeg (11) uit Wijhe durft het gerust te zeggen. Zij is nergens bang voor. Nee, ook niet voor het nachtelijke donker. Zelfs niet voor spinnen. Toch is het wel een beetje raar dat struisvogels haar lievelingsdieren zijn. Want die steken toch uit angst hun kop in het zand wanneer er gevaar dreigt? Esmee moet hartelijk lachen om zoveel onwetendheid. ,,Dat struisvogels hun kop in het zand steken, is helemaal niet waar'', meldt zij doodleuk. ,,Dat is een fabeltje.''