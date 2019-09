Explosie bij Arva Specerijen in Wijhe: meerdere slachtoffers, één zwaargewonde

Stofexplosie

Van een stofexplosie is sprake wanneer stof met zuurstof uit de lucht leidt tot een explosieve verbranding. Dat kan gebeuren wanneer stof en lucht in een specifieke verhouding aanwezig zijn en er een ontstekingsbron aanwezig is. Voorbeelden van zo’n ontstekingsbron zijn statische ontlading of broei in een laag stof. De laatste keer dat in de regio een stofexplosie plaatsvond was in 2017 bij een bedrijf in Ermelo. Daarbij vielen geen gewonden.