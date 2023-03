Explosie met drie gewonden in Wijhe had voorkomen kunnen worden, tóch krijgt bedrijf geen boete

indebuurt.nl Oude pand Subway wordt na jaren nieuw restaurant met Syrische shoarma

Jarenlang stond het voormalige pand van broodjeszaak Subway in de Roggenstraat leeg. Maar na drie jaar komt er een nieuwe horecazaak op de plek in hartje Zwolle. Donderdag 2 maart opent Restaurant Jabal en dit is wat je kan verwachten.