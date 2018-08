Fauvé uit Wijhe krijgt wel medicijn tegen ernstige spierziekte, broertje Tygo niet

Code rood om blauwalg bij de Lange Kolk in Den Nul ingetrok­ken

8 augustus Het negatief zwemadvies voor De Lange Kolk in Den Nul is gewijzigd in een waarschuwing. Sinds maandag 25 juli werd zwemmen afgeraden in verband met blauwalg. Dit als gevolg van het warme weer in de voorbije weken.