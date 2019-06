Ferrari blijft in de showroom, maar trots overheerst in Herxen: ‘Volgende keer misschien iets minder ambitieus’

Het bier vloeit rijkelijk zondagmiddag op het feestterrein, even buiten het Sallandse dorpje Herxen. In de tent roept iemand de bingonummers om, kinderen rennen vrolijk rond. Bekenden slaan elkaar op de schouders. Hier zal vandaag niemand de trotse eigenaar zijn van een vakantiewoning of een flitsende Ferrari, maar aan de stemming is dat niet af te lezen. ,,Trots overheerst’’, zegt Fred Dalhuisen, voorzitter van de Stichting Dorpshuis Herxen. Zijn stichting zette het 400 zielen tellende Herxen ‘op de kaart’ met een even opvallend als ludiek initiatief: windithuis.nl. Ofwel, een loterij met als hoofdprijs een vakantiewoning even verderop in Heino, beschikbaar gesteld door een ouder echtpaar. ,,Nou ja, wij als stichting zouden het huis kopen en dan overdragen aan der winnaar. Maar deze aardige mensen hebben de woning wel een halfjaar uit de verkoop gehaald voor ons. Daar zijn we ze dankbaar voor.’’