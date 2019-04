Fietser gewond bij aanrijding in Wijhe, auto zwaar beschadigd

Ollie uit Olst van Zwitserse Alpen naar culinaire top in Nederland

4 april Ooit was hij gewoon Ollie Schuiling (31) uit Olst, afwasser bij onder meer de Bökkers Molle en ‘t Veerhuys in Olst. Eind dit jaar keert hij vanuit de Zwitserse Alpen terug naar de Nederlandse culinaire top om restaurant Kasteel Heemstede* over te nemen. Zonder pretenties: ,,Eten moet gewoon lekker zijn.”