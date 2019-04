Fietser zwaargewond na aanrijding in Olst

Salland test natuurin­clu­sief boeren

9:04 In een weiland in Lierderholthuis vormt een groensingel van 800 bomen en struiken de eerste concrete stap van een pilot op het gebied van natuurinclusief boeren. De vastgoedtak van verzekeringsmaatschappij ASR heeft daartoe twaalf hectare grond gekocht en in gebruik gegeven bij twee boeren in het gebied. Aan de pilot doen dertig boeren en diverse organisaties mee.