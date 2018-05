Fietsroutes langs bevrijdingsplekken Salland en Twente

In mei 1940 werd Overijssel net als de rest van Nederland door het Duitse leger bezet. Terwijl het zuidelijk deel van Nederland in 1944 al grotendeels bevrijd was, bleef Overijssel nog enkele maanden bezet voor het in 1945 ook werd bevrijd. In die maanden werd Overijssel gebombardeerd, voerden verzetsgroepen er acties uit, en gebruikten de nazi’s het als lanceerplaats voor de V1- en V2-raketten die werden afgeschoten op Antwerpen en Londen.

Vier Liberation Fietsroutes lopen langs de herinneringsplekken aan die tijd, zoals oorlogsbegraafplaatsen, monumenten, historische locaties en musea. De routes staan in het boekje ‘Beleef de bevrijding in Salland en Twente’, inclusief van verhalen van luisterplekken onderweg en persoonlijke verhalen over de bevrijding van Salland en Twente. De routes maken gebruik van de fietsknooppunten die onderweg te vinden zijn. Onderweg doen de fietsers Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug en historische steden zoals Deventer.

Bij de luisterplekken kunnen fietsers luisteren naar een specifieke gebeurtenis rond de bevrijding. Dat kan via de website www.liberationroute.nl of door te bellen naar 0900-5423 728 (1 euro per gesprek). De luisterverhalen vertellen in drie minuten over grote en kleine gebeurtenissen die tijdens de bevrijding hebben plaatsgevonden. In Salland zijn er drie van die luisterplekken, in Twente vier.