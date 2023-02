Financiële domper voor gemeente Olst-Wijhe: nieuwe kindcentra pakken miljoenen euro’s duurder uit

Arrestant (35) bij onrustige derby GA Eagles - FC Twente weer op vrije voeten met boete op zak

De ‘supporter’ die zondag na afloop van de onrustig verlopen derby tussen Go Ahead Eagles en FC Twente is aangehouden, is een 35-jarige man uit Utrecht. Hij is, met een boete op zak, inmiddels weer op vrije voeten. Het gedoe rond de derby wordt in brede kring veroordeeld: ‘Stop met toelaten uit-supporters’.