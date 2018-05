FIOD legt beslag op woning in Olst na handel op Facebook

Plaatse­lijk Belang Marle stopt met discussie over windmolens

8 mei Plaatselijk Belang Marle wil niet langer een rol spelen in het onderzoek naar de bouw van windmolens in de gemeente Olst-Wijhe. Dat onderzoek heeft voor verdeeldheid gezorgd in het dorp, waar Plaatselijk Belang Marle niet in meegezogen wil worden.