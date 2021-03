Forse ravage na botsing tussen trekker en personenauto in Wijhe

Groep 3 van de Korenbloem in Raalte moet dag voor vakantie in quarantai­ne door coronabe­smet­ting

19 februari Groep 3 van Kindcentrum de Korenbloem in Raalte heeft een dag eerder vakantie. Door een coronabesmetting in de klas is iedereen vandaag thuisgebleven. Het is de tweede klas van schoolbestuur Mijn Plein in Salland, dat 22 basisscholen onder zijn hoede heeft, die tijdelijk naar huis moet.