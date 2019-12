Fotogroep uit Olst krijgt uitbrander van ProRail om ‘levensgevaarlijke’ spoorfoto’s

Wacht­geld-opmerking komt wethouder Bosch uit Welsum niet duur te staan

5:30 Zijn opmerking over overuren in relatie tot wachtgeld heeft wethouder Anton Bosch in de gemeenteraad van Olst-Wijhe gisteren alleen kritiek van de PvdA opgeleverd. Volgens fractievoorzitter Martijn Jumelet zorgde Bosch er met zijn uitspraak voor ‘dat hij even niet onze wethouder was’.