‘Fout wethouder Blind in zaak ‘gifhuis’ Wijhe niet te achterhalen’

Wethouder Marcel Blind heeft raad onjuist geïnformeerd in kwestie 'Wijhe-West', maar schuift de schuld af op zijn ambtenaren. Politieke partijen willen intussen opheldering over de fouten die zijn gemaakt tijdens werkzaamheden in de wijk.

Of de gemeenteraad door wethouder Marcel Blind bewust of per ongeluk onjuist is geïnformeerd in de kwestie rond het ‘gifhuis’ in Wijhe-West valt niet exact te achterhalen. De wethouder schuift de fout af op ambtenaren die hem onjuiste en onvolledige informatie hebben verstrekt.

Die beschuldiging kan Blind echter niet hard maken, omdat al het contact over de voortgang met de betreffende medewerkers volgens hem enkel mondeling heeft plaatsgevonden. Afgelopen maandag stelde de wethouder dat samen met de buurt is besloten om oude rioleringen te vullen met het chemische hardschuim. Dit bleek naar vragen van deze krant niet te kloppen. De buurt is helemaal niet geïnformeerd over de werkzaamheden.

Opheldering

Het CDA, D66 en PvdA willen opheldering van verantwoordelijk wethouder Marcel Blind over de kwestie. PvdA vraagt zich af wat wel en niet klopt en wil daarom een compleet feitenrelaas over de werkzaamheden in de wijk. Ook CDA en D66 gaan aanvullende vragen stellen. ,,Wij krijgen de indruk dat de wethouder niet goed op de hoogte is van de problematiek”, reageert fractievoorzitter Hans Kamphuis.

Buurtbewoners reageerden furieus op de uitspraken van de wethouder. Door fouten tijdens die rioolwerkzaamheden is een huis tijdelijk onbewoonbaar is verklaard.

Excuses

Het CDA noemt de kwestie ‘jammer en triest’. ,,Wij willen excuses van de wethouder en gaan aanvullende vragen stellen”, zegt Kamphuis. ,,Het moet nog blijken welke consequenties dit heeft voor Blind.”

Ook D66 liet eerder al weten dat de gang van zaken ‘niet de schoonheidsprijs verdient’ en zegt dat dit nieuwe vragen oproept. PvdA heeft al vragen gesteld over de werkzaamheden, maar wil nu een compleet feitenrelaas. ,,Daarna kunnen we kijken naar eventuele gevolgen”, stelt René Leber. VVD denkt dat de uitspraken in de raadsvergadering niet bewust onjuist zijn geweest en gaat ervan uit dat de informatie in de toekomst wel klopt.