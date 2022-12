Frisse neus halen met de kerstwandeling in Wesepe

Opvang Oekraïners in Wijhe uitgesteld omdat toiletten geïnstal­leerd moeten worden: ‘Het is nog niet af’

Ze hadden eigenlijk dit najaar al opgevangen moeten worden in het voormalige Rabobankpand in Wijhe, maar Oekraïense vluchtelingen kunnen daar niet eerder dan in de tweede helft van januari terecht.

2 december