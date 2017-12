Frontman Paceshifters trekt zelfs kostuum aan voor Edison Gala

Paul Bosvelt, oud-speler van Go Ahead Eagles en Feyenoord, behoort tot de almaar groeiende schare fans die de overdonderende alternatieve rock van Paceshifters bejubelt. De band brak dit jaar internationaal door met het album Waiting to Derail en veroverde er een nominatie mee voor een Edison. Reden genoeg om een riff aan vragen af te vuren op frontman Seb Dokman (25), evenals broer Paul inmiddels Zwollenaar.

Lees ook Paceshifters genomineerd voor Edison Lees meer

,,We traden in 2014 op Global Rock Summit in Los Angeles op. Louter voor mensen uit de muziekindustrie. Daarna was het een gekkenhuis. Iedereen wilde met ons praten, ook grote labels. Maar het heeft lang geduurd voordat we er een goed gevoel bij kregen. Want geld vinden we niet zo belangrijk. We hebben dit najaar ons album Waiting to Derail uitgebracht bij Hassle Records, een kleiner label in Londen. Ik beschouw dat als ons hoogtepunt van 2017. Sindsdien schrijven de grootste muziekbladen in Engeland en Duitsland over ons.''

,,We speelden in het voorprogramma van gitarist Frank Iero en zijn begeleidingsband. Die mensen konden lekker overnachten in een grote bus op weg naar het volgende concert. Wij sliepen met zijn vieren naast elkaar in ons busje, inclusief onze geluidsman, Bjorn Roolvink. Pas de volgende ochtend konden wij vertrekken. We hebben 13.000 kilometer gereden, door het Verenigd Koninkrijk, België, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Het was loodzwaar, maar erg leuk. Steeds meer mensen stonden ons op te wachten. Vooral veel jongeren. Ze vroegen een handtekening en wilden met ons op de foto. We kregen zelfs tekeningen.''

,,Als je het wilt, zou het misschien kunnen. Maar wij staan niet open voor een date met andere dames. Ieder van ons heeft een vriendin en is daar heel erg blij mee.''

,,Ik zag op onze website een reactie van een zekere Paul Bosvelt, die ons had gezien op de Zwarte Cross. Hij had het over een supervette show. 'Er zijn meer mensen die zo heten', zei mijn broer Paul nog. Na een optreden in het Burgerweeshuis in Deventer stond de enige echte Paul Bosvelt ineens voor onze neus. Hij vroeg ons om een handtekening. Toen wilden wij natuurlijk ook zijn handtekening. Wij waren thuis in Wijhe met vier broers. Allemaal fan van Feyenoord. Paul Bosvelt was onze held.''