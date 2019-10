Gaat de jager straks achter stropers of vervuilers aan? ‘Bonnenboekje achter de hand zou fijn zijn’

Advocaat: zaak rond misbruik van dochter in Olst moet achter gesloten deuren

8 oktober De advocaat van een 48-jarige vader uit Olst die verdacht wordt van het jarenlang seksueel misbruiken van zijn minderjarige dochter wil dat de zedenzaak niet in het openbaar wordt behandeld. Het Openbaar Ministerie is het daar niet mee eens, bleek dinsdag op de zitting in de rechtbank in Zwolle.