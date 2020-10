Ganzenfluisteraar Chögyal herkent ‘dumpganzen’ Wijhe meteen: ‘Die groep leeft daar gewoon...’

Anticlimax in Olas­fa-dos­sier Olst: gifbubbel na 14 jaar weg, maar omwonenden toch woedend

19 september Vertraging na vertraging, ziek geworden omwonenden en miljoenen euro's over de balk. Ruim 37 jaar na het faillissement van de Olster Asfalt Fabriek (Olasfa) is de enorme gifbubbel in de grond verleden tijd. De laatste werkzaamheden zijn in volle gang om het terrein toekomst-klaar te maken. Maar waar het Olasfa-boek sluit, trekken donkere wolken boven Olst samen.