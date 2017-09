GB Olst-Wijhe ziet nu ook noodzaak van vervanging ziek raadslid

Zonnekamp-Oost in Olst in beeld voor energieneutrale woningen

18 september Voor twaalf woningen is er ruimte op de grond tussen Koolmees, Rietgors en Vink in Olst. Minstens vier huizen ervan dienen zo gebouwd te zijn dat het energieverbruik in het pand gelijk is aan de energie die ter plekke wordt opgewekt. Nog beter is het als alle twaalf huizen 'nul op de meter' hebben.