Geen buurthuis, maar woningen mét toeristische voorzieningen in voormalig ontmoetingsplek Eikelhof

Lezing in Zwolle over Veluwse ‘Baronnen­lijn’, de oude spoorlijn tussen Apeldoorn en Hattemer­broek

In 1887 werd de spoorlijn tussen Apeldoorn en Hattemerbroek geopend. Deze spoorlijn staat ook wel bekend als de Baronnenlijn. Onno de Vries schreef een boek over de spoorlijn en is op woensdag 10 mei te gast bij de Zwolse afdeling van de NVBS.