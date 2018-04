Geen straf voor masturberen in treincoupé bij vrouw

Steven de R. zat op 12 december 2016 in de trein tussen Olst en Wijhe toen hij, met een vrouw tegenover zicht, zijn geslachtsdeel uit de broek haalde. Vervolgens begon hij te masturberen, zo meldde de vrouw in haar aangifte. Eenmaal in Zwolle aangekomen is De R. meteen opgepakt.

Dronken

Tegen de politie zei hij dat het allemaal wel meeviel. En dat hij zich weinig van het voorval kon herinneren. Dat kwam omdat hij dronken was, zei de officier van justitie. In zijn verklaring toonde hij weinig berouw, zo las de rechter voor. ,,Ik zou zelf geen aangifte doen als een vrouw tegenover me kwam zitten en met haar tieten ging spelen.''

Straf

De R. verscheen maandag niet op de zitting, op aanraden van zijn advocaat die er evenmin was. De verdachte wordt behandeld nadat hij eind vorig jaar de ISD-maatregel (Instelling voor Stelselmatige Daders) kreeg opgelegd. Naast het voorval in de trein is hij tien keer veroordeeld, onder meer voor zedendelicten. De advocaat liet in een e-mail weten dat een nieuwe straf bovenop die maatregel geen zin had. ,,Het zou juist belemmerend werken'', stelde de advocaat.