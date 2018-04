Geen straf voor 'treintrekker' na masturberen tegenover vrouw (32)

video Getuigen in shock na ernstig ongeluk op station van Olst

11:46 Geschreeuw en paniek op het station in Olst zaterdagavond, nadat een man hier door onbekende oorzaak tussen het perron en een vertrekkende trein op het spoor is gevallen. Het slachtoffer, een 26-jarige Olstenaar, krijgt even later eerste hulp van toegesnelde brandweerlieden en wordt met ernstig arm- en beenletsel per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.