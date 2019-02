Geen treinen tussen Zwolle en Deventer na ‘aanrijding met object’ bij station Wijhe

Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens de eerste meldingen gaat het om een incident op het spoor bij de Stationsweg in Wijhe. De treinverkeersleiding van ProRail meldt dat de machinist ‘een klap’ voelde, waarna de trein, richting Zwolle, is stilgezet.



De overgang (Prins Bernhardlaan) pal naast het station van Wijhe is afgezet. De brandweer gaat onderzoeken wat de gevolgen van de aanrijding zijn. Even na 21.00 uur meldde een incidentenbestrijder van ProRail dat er nog niets is aangetroffen. Volgens haar had de machinist een ‘metalen klap’ gevoeld. Mensen zouden bovendien vonken hebben gezien.