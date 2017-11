Geen treinverkeer tussen Olst en Deventer

Wel windmolens in Olst-Wijhe, liever niet in achtertuin

6:32 Inwoners uit de gemeente Olst-Wijhe zijn voorzichtig positief over de komst van windmolens. Dat bleek gisteravond tijdens de massaal bezochte eerste bijeenkomst over wind- en zonne-energie. Meeprofiteren en een hoog rendement spreekt inwoners aan, maar windturbines in eigen achtertuin blijft een heikel punt.