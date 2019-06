Geen vakantiewoning of Ferrari: streep door loterij voor dorpshuis Herxen

Fiasco dreigt voor loterij in Herxen om villa of Ferrari

13 juni Alleen als er zondag vóór 12.00 uur nog een paar duizend loten zijn verkocht, kan de trekking doorgaan van de geruchtmakende loterij in Herxen. De winnaar van de hoofdprijs kan kiezen uit een vakantievilla in Heino ter waarde van 162.500 euro of een fonkelnieuwe Ferrari.