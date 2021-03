Gemeente kan weinig doen aan gifspuiterij naast aardehuizen in Olst: ‘Werk aan herstellen relatie met boer’

Infocen­trum IJssel Den Nul wordt toppunt voor toeristen: ‘We willen de poort naar de IJssel zijn’

2 maart Om de 40.000 bezoekers aan Infocentrum IJssel Den Nul nog beter te bedienen, wordt de locatie een Toeristisch Overstappunt (TOP). De TOP-locatie in Welsum wordt verplaatst naar het infocentrum in Den Nul. Leon Ripperda, uitbater van de brasserie die in het informatiecentrum zit, is blij. Maar wat heeft een toerist er eigenlijk aan? ,,Het is een mooi startpunt om Salland te ontdekken’’, zegt Rik Smienk van Salland Marketing.