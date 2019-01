Gemeente Olst-Wijhe gaat ondermijnende criminaliteit gerichter aanpakken

Wijhese verdachte vlees-schandaal: ik wist niet dat het paarden­vlees was

28 januari Wie heeft etiketten van partijen vleessnippers met paard zo veranderd dat het 100 procent rundvlees is geworden? Drie verdachten, waaronder een 49-jarige ondernemer uit Wijhe, spelen elkaar de zwartepiet toe. Dat bleek vandaag in de rechtbank in Den Bosch. De Wijhenaar heeft koelhuizen in Olst en Apeldoorn, waar het verdachte slachthuis Van Hattem vlees opsloeg. Hij ontkent te hebben geweten dat er paardenvlees in de snippers zat.