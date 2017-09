Gemeentegids Olst-Wijhe blijft uit de lucht

Miljoenentekort Het Zand gesprek van de dag bij bewoners zorgcentra

6:00 Een zonnige middag aan de Paalweg in Heino. Bewoners van het Wooldhuis wandelen hun zorgcentrum in en uit. Op twee bankjes bij de vijver zitten twee oudere echtparen gezellig te keuvelen. Maar het is niet zomaar een woensdagmiddag; gesprek van de dag is het artikel in de Stentor over het miljoenentekort en de dreigende ontslagen bij alle locaties van zorgspectrum Het Zand.