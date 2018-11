'Gerechtigheid': raadsleden in kleine gemeenten gaan twee keer zoveel verdienen

Video Geestenja­gers bij De Haere: ‘Zoiets moet je meemaken, voelen. Dan geloof je het.’

4 november Het is zaterdagavond negen uur en pikkedonker in het bosgebied, waar de bunkers van de IJssellinie liggen, zo’n honderd meter van het kasteel De Haere in Olst. Het is mistig en koud. Een bouwlamp bij één van de bunkers verraadt dat daar mensen zijn. Ze zijn niet zozeer geïnteresseerd in de geschiedenis van het complex uit de koude oorlog. Deze mensen zijn benieuwd of hier geesten rondwaren.