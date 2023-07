Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Olst-Wijhe vandaag

MET VIDEO Vakantie van Meine uit Zwolle eindigt met enorme domper: 'Dit is echt heel erg zuur’

Dat het zondag in Zwolle flink donderde, vernam Meine Boonstra op zijn vakantieadres in Keulen echt wel. Maar dat zijn Sinterklaasmuseum in de kelder van zijn feestwinkel Meinesz en Bennesz zo hard was geraakt, kon hij toen nooit bevroeden. ,,Ik heb dat museum al 17 jaar; nog nooit iets meegemaakt met wateroverlast. En nu dit...’