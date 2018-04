Getuigen in shock na ernstig ongeluk op station van Olst

Wegsluizen zorggelden bij DeSeizoe­nen mogelijk onderzocht

28 april Strijken private ondernemers geld op dat bestemd is voor de zorg van verstandelijk gehandicapten? Is er sprake van belangenverstrengeling bij de bestuurders van zorginstelling DeSeizoenen, waartoe woon- en werkgemeenschap Overkempe in Olst behoort? De Ondernemingskamer in Amsterdam laat maandag weten of er een onafhankelijk onderzoek moet komen.