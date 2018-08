Gezin uit Wijhe kan na zeven maanden eindelijk terug naar huis

Renovatie

Tijdens een grootschalige renovatie van het riool onder de wijk De Griend vergat de verantwoordelijke aannemer het huis van Hofman aan te sluiten op het nieuwe riool. Het giftige hardschuim waarmee het oude systeem was volgespoten vond via de badkamer en toiletten van Hofman de weg omhoog.

Fouten

Door een opeenstapeling van fouten van de gemeente Olst-Wijhe en de aannemer, duurde het ruim een half jaar voordat het huis en de grond voldoende waren gesaneerd. In de tussentijd moest de familie noodgedwongen bivakkeren in een vakantiepark. Later bood de gemeente alternatieve woonruimte in Wijhe aan.

Wethouder Blind

Het laatste woord over het politieke lot van verantwoordelijk wethouder Marcel Blind (Gemeentebelangen) is nog niet gesproken. Hij kreeg net voor het zomerreces uitstel van kritische politieke fracties in de gemeenteraad om het grote aantal vragen over de kwestie te beantwoorden. In september volgt het debat.