Gondelmast bij Welsum verdwijnt

D66 ongerust over vliegen boven Welsum en Marle

16 oktober D66 Olst-Wijhe maakt zich ongerust over de gevolgen van vliegroutes van Lelystad Airport die mogelijk dicht bij Welsum en Marle komen te liggen. Ook vraagt de partij zich af of hoe groot de kans is dat die vliegroutes worden verplaatst naar de oostkant van de IJssel.