Gouden Afvalgrijper voor Bianka Kiezebrink uit Olst

Ruim twintig vrijwillige opruimers van zwerfafval in het gemeentehuis in Wijhe een bijeenkomst over zwerfafval bij, waar ze ervaringen konden uitwisselen en insopiratie opdeden. Wethouder Blind zei heel blij te zijn met de inzet van de vrijwilliegers. ,,Niet alleen met het opruimen van zwerfvuil, maar ook met de voorbeeldfunctie die jullie hebben voor anderen. Schoon is de norm. En waar het schoon is, blijft het schoon’’.