Gratis opruimpakket voor grote schoonmaakdag in gemeente Olst-Wijhe

In Zwolle krijg je straks alleen nog folders thuis als je een speciale sticker op de brievenbus plakt

Wie vanaf april in Zwolle nog folders bezorgd wil krijgen, moet daarvoor een speciale ja-sticker op de brievenbus plakken. Het zogenoemde ongeadresseerde reclamedrukwerk – in de praktijk vaak een stapel folders – wordt niet meer standaard huis-aan-huis verspreid. ,,Zo gaan we papierverspilling tegen.”