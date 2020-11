Groot Koerkamp stopt als Statenlid voor GroenLinks vanwege volle agenda: ‘Niet eerlijk naar mijn kiezers toe’

UPDATE D66-raads­lid Raalte kan zich niet meer vinden in landelijke koers en vertrekt tóch eerder uit partij

4 augustus Bert Terlouw vertrekt per september als gemeenteraadslid in Raalte. De D66-man kan zich niet meer vinden in de landelijke visie van zijn partij. Hoewel hij eerder aangaf door te gaan tot de zomer van 2021, gooit hij de handdoek eerder in de ring. ,,Ik dacht al vaker: waarom kiezen ze hier nu voor?”