Grote brand in Welsum, rietgedekte woning brandt volledig uit

Naoorlogse huisjes in Olst geen monument, dezelfde huisjes in Wijhe misschien wél: ‘Dat was niet ons doel’

15 juni De sloop van alle naoorlogse noodwoningen aan de Olsterkampweg lijkt een stap dichterbij. Tegenstanders wilden graag vier huisjes behouden als gemeentelijk monument, maar de monumentencommissie adviseert Olst-Wijhe deze huisjes geen status te geven. Daarvoor in de plaats gaat de gemeente nu kijken of soortgelijke wederopbouwhuisjes in Wijhe wél tot gemeentelijk monument kunnen worden benoemd. ,,Dat is leuk, maar daar is het ons helemaal niet om te doen. Het gaat ons om Olst’’, zegt Cees Kunkeler van erfgoedvereniging Heemschut.