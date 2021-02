Grote brand in woning met rieten dak in buurtschap Elshof

Click & collect in winkel­straat Wijhe: ‘Hier niet naar binnen, maar minuten later staan ze in volle supermarkt’

10 februari Vanaf woensdag is het zogeheten ‘click-and-collect’ ingegaan voor winkeliers en hun klanten. Thuis bestellen en afhalen aan de deur van de winkel. Het is een coronamaatregel waar diverse winkeliers aan de Langstraat in Wijhe maar moeilijk aan kunnen wennen. ,,Het is verlieslijdend en we weten niet waar we aan toe zijn’’, zegt Jan Amse van Elferink Mode.