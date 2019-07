Handbalbolwerk Salland sluit beachhandbal in de armen: ‘Sport in festivalsfeer met fun en fair play’

Ze tellen de dagen nog net niet af naar eind augustus, maar de speelsters van sportvereniging Wijhe ‘92 trekken maar al te graag hun schoenen uit om in het nieuwe Wijhese zand beachhandbal te spelen. ,,Handbal wordt steeds dynamischer. In het zand kun je snel spelen. Daarom spelen we liever op het zand dan op asfalt’’, zegt speelster Janine Nijboer.

Enthousiast over investering

Gisteravond namen ze alvast een voorproefje op de opening van 25 augustus. Omdat het zandveld van Wijhe nog niet klaar is, trokken verschillende speelsters naar ‘buurman’ Broekland om te wennen aan het zand tussen de tenen. Voorzitter Peter Smit van handbalvereniging Nijhof/Broekland, die twee jaar geleden een zandveld aanlegde, is nog steeds enthousiast over de investering die zijn club deed. ,,Spelers hebben er veel plezier in. En juist daar draait het op het zand om. Ze doen dingen die ze in zaal niet kunnen. Bij een beach denk je aan ontspanning, plezier en strand en dat zie je terug op ons veld. Daarnaast hebben we de luxe dat we bij mooi weer naar buiten kunnen en anders gewoon in de zaal kunnen blijven. We hebben nu de optie om het seizoen te verlengen’’, zegt hij.

Dat het beachhandbal behoorlijk in de lift zit, merken ze ook bij het Nederlandse Handbal Verbond (NHV). Bijna wekelijks ontvangt de bond een mailtje of telefoontje van een club of gemeente met het verzoek om hulp bij de aanleg van zo'n veld. ,,Beachhandbal is een erg leuk en aantrekkelijk spel, dat internationaal ook sterk groeit. Dit komt ook doordat het genomineerd is als nieuwe Olympische discipline in 2024. De sport speelt in op veel behoeften van nieuwe generaties, zoals de toernooisetting met muziek in festivalsfeer, fun en fair play’’, zegt Danny de Ruiter namens de bond.

Prestaties

De bond organiseert sinds 2012 een landelijke Beach Handball Tour, waar senioren- en jeugdteams over het hele land aan kunnen deelnemen. Bij die toernooien kunnen de teams punten verzamelen. De beste acht ploegen per categorie plaatsen zich voor het jaarlijkse NK, dat begin juli plaatsvindt. De bond heeft daarmee ook een basis gelegd voor prestaties op het hoogste niveau. Vorige week won de nationale damesploeg brons bij het EK beachhandbal in Polen. Volgende week volgt het WK in Italië.

Daar doen nog geen speelsters uit Wijhe mee, maar ze hopen veel trainingsuren te maken. En ze hebben een naam hoog te houden, weet De Ruiter. ,,Salland is een echt handbalbolwerken in Nederland met relatief veel handbalverenigingen en handballers in tegenstelling tot andere regio’s. Verenigingen zijn behoorlijk ambitieus. Na enkele voorlopers hebben nu ook andere verenigingen er besloten om met beachhandbal aan de slag te gaan. Je ziet een sneeuwbaleffect.’’ Janine Nijboer en haar teamgenoten kregen gisteravond de smaak te pakken: ,,Het is lekker om in de zomer door te kunnen blijven handballen en door het zand voelt het heel ontspannen aan.’’