Hannah (21) uit Wijhe is Miss Elegance of the World: ‘Toen ik weer gewoon at, won ik een award’

De 21-jarige Hannah van der Werk uit Wijhe kun je een echte Miss-expert noemen. Dat ze nu Miss Elegance of the World is geworden, is dan ook - letterlijk én figuurlijk - een kroon op haar werk. Maar het is nog niet afgelopen: volgend jaar loopt ze mee in de Miss Global verkiezing in de Verenigde Staten.