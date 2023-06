Helder weer in Olst-Wijhe vandaag

Als Maurits (44) bij zijn weiland komt, is Herkules verdwenen: ‘Ze hebben hier behoorlijk moeite voor moeten doen’

De Terwoldse dierenarts Maurits Bosgoed (44) weet niet wat hij ziet. In het weiland waar normaal gesproken zijn drie rammen vredig grazen, staan er nu nog maar twee. Herkules, een enorme Duitse ram, is verdwenen. Is het dier gestolen? Kan haast niet anders, denkt Bosgoed. Maar dat was dan geen makkie: ,,Ze hebben hier behoorlijk moeite voor moeten doen.’’