Helder weer in Olst-Wijhe vandaag

Passie voor natuur, kunst en het boerenle­ven; Heidi en Jacco uit Nieuw-Hee­ten maakt kinderen klaar voor ‘realisti­sche toekomst’

Vroeger wilde ze kinderjuf worden. Maar Heidi Bouwman uit Nieuw-Heeten ging de kunst in, trouwde met boer Jacco en werd kunstdocent in het voortgezet onderwijs. Jaren later en vier kinderen verder is ze alsnog juf. Gewoon op haar eigen boerderij in Nieuw-Heeten. ,,Je ziet dat het boerenleven indruk maakt op kinderen. Maar je moet wel realistisch blijven.’’