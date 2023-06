Helder weer in Olst-Wijhe vandaag

KAMPS DOET RECHT Dronken man wordt uit café in Zwolle gezet en bijt agent: ‘Ik neem alleen nog wat op verjaarda­gen’

Ronald Kamps schrijft over een rechtszaak uit de regio. Niet alleen over de opgelegde straf, ook over het verhaal erachter. De zaak van vandaag: niet tonen ID, bijten van agent.