Helikopters scheren laag over de IJssel en Salland om vliegers te trainen

Marle massaal in de pen om windmolens

6 februari Vijftig inwoners van Marle hebben een vooralsnog vergeefs beroep gedaan op de gemeenteraad van Olst-Wijhe. De gemeenteraad wil pas later op hun kritiek reageren. De inwoners hebben zware kritiek op de eventuele komst van windmolens in hun buurtschap en op de opzet van een milieu-onderzoek naar grootschalige energiewinning in Olst-Wijhe.