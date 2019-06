Henk waarschuwt: ‘Pas op voor buizerd in Middel!’

Ze speelde nog geen minuut, maar oran­je-reserve Danique Kerkdijk heeft een belangrij­ke rol op het WK

9:30 Danique Kerkdijk uit Olst is met de Oranje Leeuwinnen actief op het WK voetbal voor vrouwen in Frankrijk. De 23-jarige verdedigster deed nog niet mee in het keurkorps van bondscoach Sarina Wiegman, maar heeft net als iedereen wel een belangrijke rol binnen de WK-selectie. De Stentor sprak met haar in aanloop naar de kwartfinale tegen Italië komende zaterdag.